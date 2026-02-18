Российская фигуристка Аделия Петросян стала пятой после короткой программы в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. Это значит, что показывать произвольную программу, где решится судьба медалей, наша спортсменка будет в группе сильнейших. Первую строчку заняла Японка Ами Накаи. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Судейство на олимпийском турнире в Италии с самого начала было, как бы это помягче сказать, неоднозначным. Арбитры оказывались то слишком щедры, раздавая высокие оценки, то чрезвычайно скупы. В случае с нашим Петром Гуменником они даже придумали ему пару ошибок. Поэтому выход на лед россиянки Аделии Петросян болельщики ждали с некоторой тревогой. Но Аделия в образе Майкла Джексона откатала короткую программу если не блестяще, то очень хорошо. И после ее завершения эмоции переполняли всех — и болельщиков на трибунах, и комментаторов Лину Федорову и Аделину Сотникову».

Аделия Петросян получила в итоге очень приличные оценки, 72, 89 балла, и заняла в итоге пятое место. Сама Аделия говорила, что перед выходом на лед была даже слишком спокойной: «Это был тот случай, когда я не переживала из-за проката, и начала нервничать из-за того, что этого не происходит. Даже мама удивлялась моему спокойствию и предлагала "чуть-чуть поволноваться". И я очень рада, что это никак не отразилось на прокате. Очень радостно, наконец, получить такие положительные эмоции».

Произвольную программу фигуристки покажут миру завтра. И до момента второго выхода на олимпийский лед Аделии лучше забыть о турнире, считает призер чемпионатов мира и Европы Анна Погарилая: «Теперь нужно выдохнуть, отвлечься, наслаждаться Италией и настраиваться на произвольный прокат».

Стоит сказать, что на какое то время турнир фигуристов затмил даже Лигу чемпионов, где стартовали первые стыковые матчи, и где турецкий Галатасарай сенсационно разгромил «Ювентус» (5:2). Хотя в Италии на олимпиаде футбол не давал забыть о себе. В Антхольц-Антерсельве на мужскую биатлонную эстафету приехал звездный футбольный тренер Юрген Клопп, который, как выяснилось, давний поклонник биатлона. Об этом рассказала звезда этого вида спорта, жена не менее звездного Уле-Эйнара Бьёрндалена, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева: «Мы узнали об этом несколько лет назад, когда посещали его в Ливерпуле. Приятно пообщались, поиграли в падел, встреча была замечательная. А сегодня Юрген Клопп связался с Уле-Эйнаром, и удалось организовать такую вылазку уже на биатлонный турнир».

Но Германия, за которую болел Юрген Клопп, пришла к финишу четвертой. А золото взяли французы. 18 февраля в олимпийском биатлоне пройдет женская эстафета, кроме того стоит обратить внимание на хоккейный турнир, где сыграют четвертьфиналы: Словакия—Германия, Канада—Чехия, Финляндия—Швейцария и США—Швеция.

Владимир Осипов