Маршрут построен: Чувашия развивает новые туристические бренды

Культурно-познавательный туризм, событийный, промышленный, медицинский — Чувашская Республика всерьез взялась за развитие туристического потенциала. Планы амбициозные: к 2030 году здесь намерены нарастить поток путешественников с 1 до 1,7 млн человек в год.

«Самобытная культура, богатая история, расположение на пересечении торговых путей, разнообразие достопримечательностей — у нашей республики очень хороший туристический потенциал»,— уверен глава Чувашии Олег Николаев.

Реализацию этих планов республика связывает прежде всего с такими туристическими магнитами, как Чебоксарский залив, мыс «Птичий полет», национальный парк «Чаваш Вармане», а также с новыми точками притяжения, которые еще неизвестны потенциальным путешественникам. В их числе, например, открытый в мае 2025 года в Чебоксарах Музей вышитой карты России, который за первые полгода его работы посетило более 60 тыс. человек.

Карту вышивали вручную мастера каждого российского региона. Помимо нее, в музее представлено 84 панно с традиционной вышивкой народов Российской Федерации. Здесь собраны почти все локальные виды вышивки: тамбовский крест, орловский спис, смоленские украсы, ивановская строчка, нижегородский гипюр, селькупское бисероплетение, поморское золотное шитье и другие виды. Богатству материалов узоров под стать и разнообразие техник: мастера использовали более полусотни различных приемов ручной вышивки.

В числе главных туристических магнитов Чувашии — мемориал «Строителям безмолвных рубежей», открытый в 2022 году около деревни Байгулово Козловского района. Он посвящен подвигу тружеников тыла, строивших оборонительные рубежи на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны: именно здесь впервые в России был зажжен Вечный огонь в честь тружеников тыла.

Неподалеку от мемориала, в городе Козловке, располагается Дом-музей Николая Лобачевского — летняя усадьба великого математика, ученого с мировым именем, создателя неевклидовой геометрии. В 2027 году планируется открыть после реконструкции Музей космонавтики в селе Шоршелы.

«В свое время этот музей принимал более 80 тыс. человек в год из 26 регионов Российской Федерации. Его посещало очень много школьников, поэтому мы решили перезагрузить его в формате музейно-образовательного центра, где будет и обсерватория, и планетарии, и пространство для проведения различных мероприятий»,— рассказывает Олег Николаев.

Музей космонавтики имеет и второе название — Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева, поскольку располагается в сельской школе, где учился легендарный космонавт.

Одним из важнейших видов туризма для республики заслуженно считается речной. Каждый год Чебоксары принимает теплоходы, идущие из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода. Помимо Волги, значимыми водными магистралями Чувашии являются ее притоки: Сура, а также Малый и Большой Цивили. Строительство новой причальной стенки уже начато и в Козловке. Также строительство причальной стенки планируется в Мариинском Посаде — небольшом купеческом городке, который, по легенде, посещала императрица Екатерина II.

В Чувашии активно развивается и событийный туризм. На II Всемирные игры национальных видов единоборств в Чебоксары и Новочебоксарск в 2025 году приехало около 6 тыс. спортсменов из 76 регионов Российской Федерации и 39 стран мира.

Набирает обороты промышленный туризм. «Наши умельцы могут не только работать на благо страны, но и пошутить — остроумно и к месту»,— улыбается Олег Николаев, вспоминая, как однажды на праздновании 50-летия совместной жизни «золотым» молодоженам подал на подносе игристое механический погрузчик — не пролив ни капли.

Активно развивается экологический туризм: в рамках проекта «Родники Чувашии» уже исследовано около 800 родников и нанесено на карту более 580, вокруг которых создаются маршруты экотроп.

По данным аналитиков ВЭБ РФ, емкость номерного фонда Чувашской Республики в связи с активным ростом туристического потока можно расширить еще на 2 тыс. гостиничных номеров. «Мы рады отметить, что крупные операторы гостиничного бизнеса уже заинтересовались Чувашией»,— резюмирует господин Николаев.

