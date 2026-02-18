«Интеллектуальная мода и спорт взаимодействуют довольно часто»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Corso Como Фото: Corso Como

На первый взгляд может показаться, что концептуальная, интеллектуальная мода и спорт — это два разных мира, но на самом деле они взаимодействуют довольно часто и, что важно, довольно успешно. В истории моды можно вспомнить партнерство Comme des Garcons со Speedo и Nike, союз другого концептуального бренда Sacai с тем же Nike, неожиданный, но показательный кейс Maison Margiela и Reebok и, пожалуй, самый устойчивый и успешный пример такого диалога — Yohji Yamamoto и Adidas с линией Y-3, которая со временем превратилась в самостоятельную вселенную.

При этом важную роль в этом процессе играют не только сами бренды, но и концепт-сторы как кураторы и медиаторы между модой и спортом: достаточно вспомнить кураторские проекты парижских Colette и Dover Street Market. Теперь к этому ряду присоединяется 10 Corso Como, объявивший о партнерстве с Mizuno: в рамках проекта Mizuno x 10 Corso Como — капсульной коллекции Aurora Reflective Running. В феврале в Милане внутри 10 Corso Como открываются pop-up Mizuno и пространство Mizuno House, работающие до 22 февраля. Сама капсула продается эксклюзивно там же в период pop-up, а затем отдельные performance- и sportstyle-продукты Mizuno появятся во флагманских магазинах спортивного бренда и у избранных партнеров по всему миру.

Анна Минакова