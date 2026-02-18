Кнопки возвращаются

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessia Maccioni / Reuters Фото: Alessia Maccioni / Reuters

Первыми отказались от кнопок, первыми их возвращают: китайские власти ввели новый стандарт, который ограничивает управление автомобилем с помощью тачскринов. С 1 июля этого года физические кнопки станут строго обязательными для сигналов поворота, аварийки, клаксона, переключения передач, систем помощи водителю ADAS, дворников, электростеклоподъемников, отключения питания электромобиля, экстренного вызова, обогрева и обдува лобового стекла.

Мера разрабатывалась с 2023 года. Но за это время, если посмотреть на автомобили из Поднебесной (самые цифровизованные), то число и размеры дисплеев внутри машин только росло. Требования ввели из соображений безопасности. Сенсорные дисплеи увеличивают время, на которое водитель отрывает взгляд от дороги. Китайское профильное ведомство вместе с концернами Geely, FAW-Volkswagen, BYD и Great Wall Motor решили усовершенствовать стандарт.

Кнопки упомянутых функций не просто должны присутствовать, но и имеют особые требования по рабочей зоне: не меньше чем 10x10 мм. Кроме того, клавиши должны иметь фиксированное положение для работы вслепую, тактильную или звуковую обратную связь, а также высокую надежность. Откат из эры экранизации в автостроении Китая коснется новых моделей машин, которые сойдут с конвейера с июля этого года. Как заметили бы лучшие инженеры: «Вывести все функции на дисплей? Можно. А зачем?»

Двойной перевертыш с физических на электронные элементы и обратно случился в китайском автопроме и с ручками дверей. Выезжающий тип со следующего года запрещен, автопроизводителей обязали ставить физический вариант отпирания. Причиной стали реальные случаи ДТП, в которых двери машины не смогли открыть, чтобы спасти пассажиров. Кроме того, тесты показали, что рулевое колесо необычной формы ухудшает контроль в экстренных ситуациях. Речь о форм-факторе, который ближе к штурвалу самолета, чем к классической «баранке». Нестандартная геометрия руля может выглядеть привлекательно и футуристично, но теряет в безопасности. Поэтому и они под запретом с 2027 года.

Александр Леви