«Талан» приобрел права на еще один земельный участок возле «Гачи»

ООО «Специализированный застройщик “Талан-Пермь”» выкупило еще один участок рядом с площадкой бывшего рынка «Гача». Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», компания стала владельцем ООО «Розовая пантера». Ранее соучредителем этого ООО выступал бывший совладелец оптового рынка «Гача» Хаймиши Биняминов. Как пояснили в СЗ «Талан-Пермь», ООО «Розовая пантера» является правообладателем земельного участка. «Земельный участок прилегает к нашему проекту “Городские кварталы Талан” (строительство ЖК на месте бывшего рынка «Гача».— «Ъ-Прикамье»), третий этап строительства, и в соответствии с проектом планировки территории предназначен для благоустройства»,— уточнили в компании.

Напомним, строительные работы на территории бывшего оптового рынка «Гача» начались в сентябре прошлого года. Территория ограничена улицами Механошина, Парижской Коммуны, Нечаевской и шоссе Космонавтов. Общая площадь земли под жилую застройку в этой локации составляет более 3,5 га. Комплекс будет называться «Городские кварталы “Талан”». Там расположатся несколько многоквартирных домов, улицы с активным коммерческим фронтом, общественные и дворовые озелененные пространства, детский сад и рекреационная инфраструктура с выходом к долине Данилихи. В жилую застройку компания планирует вложить 18,7 млрд руб., в общей сложности будет возведено около 91,5 тыс. кв. м жилья.

ООО «СЗ “Талан-Пермь”» — «дочерняя» структура ижевского девелопера «Талан». Учредителем и руководителем является Константин Макаров. «Талан» — федеральный девелопер, группа работает в 12 регионах России, в ее портфеле — строительные проекты суммарной площадью 3,2 млн кв. м. В Перми «Талан» возвел пять жилых комплексов, среди которых «Новый центр», «Доминант», «Счастье» и квартал «Парма» в районе ТРЦ «Планета».