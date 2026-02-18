ФНС обратилась с иском о признании ОАО «Булгарпиво» банкротом

Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану подало иск в Арбитражный суд республики о признании банкротом крупнейшего в Закамье пивоваренного завода ОАО «Булгарпиво» (Набережные Челны). Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 16 февраля. Сумма заявленных требований составляет 515,4 млн руб. Дата судебного заседания не назначена.

По данным Rusprofile, по итогам 2024 года выручка предприятия составила 1,3 млрд руб., убыток — 235 млн руб.

Ранее заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов, главный финансист города Светлана Мулюкова сообщала, что на начало года задолженность предприятия по акцизам составила 286 млн руб.

В январе 2026 года пивоваренный завод «Булгарпиво» в Набережных Челнах был выставлен на продажу.

Анна Кайдалова