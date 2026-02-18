Экс-глава китайской диаспоры Прикамья, освободившийся по УДО, создал новую компанию

В Перми зарегистрировано ООО «Крылья Востока», занимающееся консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Как указано в Rusprofile, единоличным владельцем и директором общества является Ван Сэнь, который ранее считался лидером китайской диаспоры в Прикамье. Ван Сэнь родился в 1962 году в Китае. В Россию приехал в начале 1990-х и занялся бизнесом. В 2000 году получил гражданство РФ. Был руководителем АНО «Пермское гуманитарное общество содействия лицам китайской национальности „Тианма“». Также он является бенефициаром одноименного ООО.

В 2017 году Ван Сэнь был отправлен в СИЗО в рамках уголовного дела об обналичивании денежных средств, затем в отношении него было возбуждено аналогичное уголовное дело. Первый приговор лидер диаспоры получил в 2019 году в виде 8,5 лет лишения свободы, а второй 2021-м. По совокупности Ван Сэню было назначено наказания в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 900 тыс. руб. В общей сложности он с сообщниками был признан виновным в выводе около 1,2 млрд руб. В ноябре 2022-го Пермский краевой суд освободил его от отбывания наказания условно досрочно, следует из постановления апелляционной инстанции.