Мосбиржа с апреля начнет маркировать «непрозрачных эмитентов»

На Московской бирже с 1 апреля могут начать маркировать ценные бумаги компаний, ограничивающих раскрытие информации. Об этом сообщила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына.

По словам госпожи Курицыной, сейчас биржа «очень активно работает» по этому вопросу с Центробанком (ЦБ). «Вчера разослали в пользовательские комитеты Московской биржи материалы с проектом изменений правил листинга. Мы бы очень хотели, чтобы с 1 апреля наши изменения вступили в силу»,— уточнила она «РБК Инвестициям».

ЦБ 30 января опубликовал указание, согласно которому акции и облигации эмитентов, ограничивающих раскрытие сведений о своей деятельности, должны маркироваться биржами. Кредитные рейтинговые агентства обяжут присваивать таким эмитентам некредитные и кредитные рейтинги. Указание ЦБ уже вступило в силу. О готовности ввести такую маркировку также сообщала СПБ Биржа.