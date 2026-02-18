Дом Гамбса на Итальянской улице включили в реестр памятников Петербурга

«Дом механика Г. Гамбса (Здание Центрального управления Главного общества российских железных дорог)» на Итальянской улице, 17, лит. А включили в единый реестр объектов культурного наследия как памятник регионального значения. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

Фото: Пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

В первой четверти XIX века участок, на котором расположено здание, перешел по наследству супруге мебельного мастера Генриха Гамбса, основателя династии петербургских мебельщиков. В 1826 году там построили несколько трехэтажных жилых корпусов по проекту архитектора Антона Куци.

В 1836 году перестройка затронула первый двор. Оформление лицевого фасада, выполненное в характере ранней эклектики с элементами позднего классицизма и ренессанса, в целом сохранилось до наших дней.

В середине 1850-х годов владение перешло Главному обществу российских железных дорог, что повлекло перепланировки и приспособление зданий под административные функции в 1858–1859 годах. В 1892 году по проекту Юлия Бенуа лицевой дом надстроили третьим этажом.

В XX веке в здании размещались различные учебные и ведомственные учреждения, а с 1980-х годов его передали «Пассажу». Сейчас основной объем помещений находится в ведении Академического драматического театра имени Веры Комиссаржевской, в цокольном этаже работают заведения торговли и общепита.

Артемий Чулков