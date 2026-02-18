Продажи новых дизельных легковых авто в России снизились на четверть в 2025 году

В 2025 году в России продали 15,3 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем. Это на 24% меньше показателя годом ранее, сообщают эксперты «Автостата» со ссылкой на данные АО «ППК».

Весь рынок новых легковых автомобилей сократился на 16%, поэтому доля дизельных — снизилась с 1,3% до 1,2%. В сегменте дизельных авто также сменился лидер продаж. На первом месте оказалась китайская марка Haval. В 2025 год продажи «дизелей» Haval выросли в 3,2 раза — до 2,6 тыс. автомобилей.

Предыдущий лидер — китайский Great Wall — опустился на второе место с результатом 2,5 тыс. машин (-57%). На третьем месте — японская Toyota с продажами в 1,6 тыс. автомобилей (-40%).

В пятерку лидеров также вошли китайский Foton, продажи дизельных моделей которого выросли до 1,3 тыс. штук (+75%), и российский Sollers с объемом реализации в более чем 1,9 тыс. автомобилей и падением на треть.

Самой популярной дизельной моделью остался пикап Great Wall Poer (1,94 тыс. штук). За ним следуют внедорожник Haval H5 с 1,6 тыс. проданными машинами и пикап Foton Tunland (1,29 тыс. авто). В топ-5 также вошли внедорожник Haval H9 и пикап Sollers ST6 (986 и 983 штук соответственно).