«Шакшука — один из главных символов Израиля»

Ближний Восток неизменно шокирует привыкших к монохрому северян яркими красками, запахами, вкусами. Шакшука в этом смысле, как и во многих других, один из главных символов если не всего региона, так уж точно Израиля. Если при израильтянине назвать шакшуку яичницей с помидорами, он воспримет это как циничное национальное оскорбление. И не зря.

Начать хотя бы с того, что одних помидоров недостаточно. Лук, томаты и сладкий перец — вот минимальный состав марокканского соуса матбуха, основы для шакшуки. Матбуха тушится в собственном соку почти час, так что соус можно приготовить заранее. Тогда утром останется аккуратно влить в него яйца, не повредив желток, и как только белок схватится, у вас готов фирменный израильский завтрак.

Шакшуку принесли в Израиль в 1950-х мидрахим, евреи из Туниса, и израильтяне моментально признали ее своей. Молодая страна получила свой кулинарный символ. И чтобы начать его уважать, достаточно один раз попробовать.

Павел Шинский