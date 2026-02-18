«Американцы тогда привезли в Швейцарию сразу две хоккейные сборные»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: New York Times Paris Bureau / United States Information Agency / PhotoQuest / Getty Images Фото: New York Times Paris Bureau / United States Information Agency / PhotoQuest / Getty Images

«Сборная США по хоккею дисквалифицирована. Хоккей — больше не олимпийский вид спорта, а Олимпиаду, которая уже стартовала, могут остановить». Если бы такие новости появились в XXI веке, то даже политика ушла бы на второй план. Но на Играх 1948 года, которые проходили в швейцарском местечке Санкт-Мориц второй раз, все это стало реальностью.

Дело в том, что задолго до старта той Олимпиады в США началась настоящая война хоккейных федераций. Опустим названия, которые составляли сложные аббревиатуры, но суть такая: в Америке сформировались две группы чиновников, одну из которых поддерживала местная федерация хоккея, а другую — Олимпийский комитет страны. Одна из этих организаций приглашала для формирования команды профессионалов, что было запрещено, а другая работала с любителями и студентами.

В итоге противоречия зашли так далеко, что американцы привезли в Швейцарию сразу две хоккейные сборные. Международный олимпийский комитет попал в затруднительную ситуацию, ведь представители той и другой команды грозили бойкотами и громкими скандалами. Хотели даже провести матч сборных, чтобы выяснить, кто будет играть в олимпийском турнире. Но дальше произошло невероятное — МОК дисквалифицировал обе команды.

Правда, одной из них удалось договориться с организаторами и сыграть первый матч со сборной Швейцарии. Истерика у чиновников МОК была знатная. Они заявили, что хоккей перестал быть олимпийским видом спорта, а если американцы продолжат играть, то Игры отменят. Но сборная США словно не слышала угроз и спокойно провела весь турнир, заняв четвертое место.

Чиновники МОК после этого пришли в себя, вернули хоккей в программу Олимпиад, но решили официально не учитывать результаты американской сборной. Так звездно-полосатые стали первой командой в истории олимпийского хоккея, которую дисквалифицировали.

Владимир Осипов