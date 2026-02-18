Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран рулевой механизм Ferrari Luce

рулевой механизм Ferrari Luce

Фото: Ferrari / Handout / Reuters

Какое-то время назад мне довелось побывать в немецком городе Некарсульм на заводе Audi, где собирали суперкары R8. Было такое купе с двигателем V10. Такой же мотор, к слову, ставился на Lamborghini Gallardo и Lamborghini Huracan. В цехе готовой продукции я обратил внимание, что пластиковый пол весь исчерчен черными полосами от шин, будто здесь трогаются с места обязательно с пробуксовкой колес. Так оно и оказалось. Сотрудник пресс-службы Audi пояснил мне с улыбкой, что, помимо хорошей зарплаты, заводчане имеют еще и «фан».

Думаю, что не меньше фана имеют и сотрудники предприятия Ferrari в Маранелло. Что касается их зарплаты, то она мне неизвестна, зато известно, какую премию получили работники завода по итогам 2025 года. Как сообщает издание Motor1, бонус на каждого сотрудника, а их порядка 5 тыс. человек, составил €14,9 тыс. Ferrari, конечно, не купишь, но на Fiat Grande Panda, например, хватит вполне. На наши деньги это примерно 1,3 млн руб., то есть тоже хватило бы на новую машину, на ту же Lada Granta.

Несмотря на то, что продажи моделей марки Ferrari в штуках в прошлом году несколько снизились, чистая выручка увеличилась на 7% и составила €7,1 млрд. Операционная прибыль подскочила до €2,1 млрд, +12%. Всего в прошлом году итальянская компания отгрузила клиентам 13 640 автомобилей, на 112 машин меньше год к году. По итогам 2024-го сотрудники Ferrari получили премию меньше: она составила €14,4 тыс. на каждого сотрудника. Шесть лет назад прибыль Ferrari была в три с половиной раза меньше, соответственно, скромнее были и бонусы.

В наступившем году самой значимой новинкой компании станет модель Luce, первый электрокар Ferrari. Его премьера должна состояться 25 мая. Глава компании Бенедетто Винья заявил, что все автомобили Ferrari, запланированные к выпуску на 2026 год, уже распроданы, а портфель заказов на 2027-й уже почти сформирован.

Дмитрий Гронский