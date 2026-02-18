«Даже блины с леопардовым узором вполне могут сойти за суперфуд»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Трансформация блинов в настоящий суперфуд: на прошлой неделе этим занимались блогеры с той самой, ЗОЖ-стороны интернета. Среди доказательств у них — мнения некоторых нутрициологов, которые утверждают, что ингредиенты для главного лакомства масленичной недели — это чистый протеин для мышц, углеводы для энергии, а сам вид блинчиков поднимает настроение. С последним точно не поспоришь.

Им вторят исследователи из Вашингтона, которые опытным путем нашли формулу идеально полезного блина. Главное — заменить четверть объема привычной муки на альтернативную. Например, гречневая обладает низким гликемическим индексом, мука из киноа или кокосовая — это тоже чистый протеин.

Но настоящий биохакинг — это функциональные ингредиенты, в частности, экстракт бурых водорослей, семена льна или амаранта. Что касается начинок, то в тренде функциональность. Красная рыба или икра — для работы мозга, греческий йогурт — для мышц, а ягоды или банан — природные антиоксиданты и сладость без инсулиновых качелей.

Норма — не больше трех блинов за один раз, и лучше в первой половине дня. К слову, какао богато флаванолами. Они защищают клетки от старения, улучшают кровоток, и также считается, что нейтрализуют вред от жирной пищи. Выходит, что если вооружиться этими советами, то даже вирусные блины с люксовым леопардовым узором могут вполне сойти за суперфуд.

