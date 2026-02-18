Ушла из жизни известная профессор-лингвист ПНИПУ

18 февраля на 92-м году жизни скончалась профессор Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) профессор, доктор педагогических наук Тамара Серова. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Она была научным руководителем кафедры «Иностранные языки, лингвистика и перевод». Под ее руководством в 1993 году пермский политех стал первым техническим вузом России, открывшим специальность «Лингвист-переводчик» с двумя языками.

Свой профессиональный путь в ПНИПУ госпожа Серова начала в 1961 году с должности ассистента. С 1970 по 2014 год она возглавляла кафедру «Иностранные языки, лингвистика и перевод». Кроме того, Тамара Серова основала Пермскую научно-методическую школу профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам. Ее разработки в области иноязычного профессионально-ориентированного чтения легли в основу авторского курса для студентов технических специальностей. За годы своей карьеры профессор опубликовала более 320 научных работ. Она была главным редактором научного журнала «Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики». Татьяна Серова отмечена множеством наград.