Совладелица свердловского спортклуба зарегистрировала ИП в Перми

Владелица 50% долей екатеринбургского ООО «Линкс» Елизавета Беляева зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в Перми. Об этом свидетельствует информация в Rusprofile от 17 февраля. Среди видов деятельности ИП — дополнительное образование для детей и взрослых, розничная торговля безалкогольными напитками, спортивным оборудованием, образование в области спорта и отдыха.

Как указано в Rusprofile, госпожа Беляева владеет ООО «Линкс» на равных правах с Андреем Беляевым. Согласно открытым данным, он является основателем скалодрома «Вверх» в Екатеринбурге. Господин Беляев с 2021 года также зарегистрирован в Перми в качестве ИП, занимающегося деятельностью спортивных клубов.