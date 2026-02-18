Суд взыскал с жителя Башкирии 100 тысяч рублей в пользу самарской пенсионерки

Суд в Башкирии взыскал с местного жителя 100 тыс. руб. в пользу обманутой телефонными мошенниками самарской пенсионерки. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«В ноябре 2023 года неустановленное лицо путем обмана завладело денежными средствами потерпевшей в сумме 103 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Прокуратура установила владельца банковского счета, на который были отправлены деньги. Им оказался житель Башкортостана. Фактическое исполнение судебного постановления находится на контроле прокуратуры Куйбышевского района Самары.

Сабрина Самедова