Решение о возврате РФ коммерческого порта в Туапсе вступило в силу

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд в Ростове-на-Дону отклонил жалобу азербайджанского бизнесмена Шахлара Новрузова и его компаньонов на решение об обращении в казну РФ перегрузочного комплекса в порту Туапсе. Иск Генпрокуратуры об изъятии компаний «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), «Предприятие ТМКП», «Дар Фрут» и «Темрюкский морской перегрузочный терминал» был удовлетворен Арбитражным судом Краснодарского края 24 ноября 2025 года.

Основным доводом надзорного ведомства, с которым согласился суд, стало нарушение резидентами зарубежных государств порядка приобретения активов, имеющих стратегическое значение для РФ. Перегрузочные объекты в порту Туапсе, расположенные вблизи критически важной транспортной инфраструктуры на побережье Черного моря, контролировали иностранные инвесторы Шахлар Новрузов, Георгиу Йоргус (Кипр) и Vonixel Limited (Британские Виргинские Острова). Приобретение таких активов иностранными предпринимателями должно было пройти согласование в правительстве РФ и ФАС, но этого не было сделано.

Представители ответчиков на признали требования надзора и настаивали на том, что стратегически значимым предприятие может считаться лишь после включения его в реестр субъектов естественной монополии. Суд первой инстанции и апелляция пришли к выводу, что спорные активы были приобретены с нарушением федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности РФ».

Анна Перова, Краснодар