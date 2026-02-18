В Оренбуржье вынесли приговор иностранному гражданину за контрабанду табачной продукции на 107,8 млн рублей

Первомайский районный суд Оренбургской области признал виновным 46-летнего иностранного гражданина Антона Гросу по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере). Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В суде установлено, что в мае прошлого года подсудимый в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно переместил на грузовом автомобиле из иностранного государства в Россию свыше 1,5 тыс. коробок немаркированной акцизными марками табачной продукции. Стоимость продукции составила 107,8 млн руб.

Суд назначил Антону Гросу наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. руб. В доход государства конфискованы два автомобиля марки «Вольво» и телефон. На автомобили наложен арест.

Контрабандную продукцию изъяли из оборота и оставили на хранении до принятия решения по уголовному делу в отношении соучастника преступления.

Руфия Кутляева