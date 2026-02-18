По пути из Уфы в Ижевск задержали пьяного водителя автобуса с 12 детьми в салоне

По дороге из Дюртюлей в Нефтекамск сотрудники дорожно-патрульной службы Дюртюлинского района задержали Peugeot Boxer под управлением пьяного водителя.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии, в салоне автобуса находились 12 детей, которые ехали из Уфы в Ижевск на соревнования по баскетболу. Медицинское освидетельствование в отношении водителя выявило содержание 0,21 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Полицейские отстранили 49-летнего водителя от управления автобусом и составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Автобус помещен на штрафстоянку. В отношении должностных и юридических лиц, ответственных за допуск водителя, возбуждены административные производства за допуск к управлению нетрезвого водителя (ст.12.32 КоАП РФ) и нарушение правил перевозки людей (12.23 КоАП РФ). Им грозят штрафы в размере более 200 тыс. руб.

Для перевозки школьников на соревнования предоставлен резервный автобус.

Майя Иванова