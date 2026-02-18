В Башкирии хотят резервировать рабочие места для трудных подростков

Комитет Курултая Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов поддержал внесение изменений в республиканский закон «Об основных гарантиях прав ребенка».

Как сообщила пресс-служба парламента региона, согласно инициативе, для несовершеннолетних, находящихся в группе риска, будут зарезервированы определенные виды работ и профессии, а также установлено число рабочих мест. Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что трудоустройство поможет подросткам сделать важный шаг в становлении взрослой жизни.

Господин Толкачев подчеркнул, что среди тех, кто может воспользоваться новыми возможностями, — сироты, дети из малоимущих семей и подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Он отметил, что отсутствие легального заработка может привести к вовлечению в криминальную среду. «Гарантированное рабочее место — это не только заработок, но и альтернатива улице и противоправному поведению»,— полагает он.

Законопроект будет вынесен на голосование депутатов на ближайшем пленарном заседании парламента, которое состоится в конце февраля.

Олег Вахитов