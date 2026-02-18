В Самаре на минтранс подали в суд из-за аварийного надземного перехода на Мехзаводе

Суд обязал министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области отремонтировать надземный пешеходный переход на 19 км Московского шоссе в поселке Мехзавод. Об этом сообщила прокуратура в среду, 18 февраля.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку в Красноглинском районе и установило, что конструкции перехода находятся в аварийном состоянии. Были обнаружены повреждения элементов мостового сооружения и датчиков пожарной безопасности, что привело к сбоям в работе лифтов и автоматических окон.

Ранее прокуратура направила в уполномоченную организацию представление с требованием устранить нарушения. Однако ответственные лица не выполнили обязательства в установленный срок. В связи с этим ведомство подало иск в Октябрьский районный суд Самары.

Требования прокуратуры были удовлетворены. Суд вынес решение, обязывающее министерство транспорта отремонтировать пешеходный переход. Решение вступило в законную силу.

Георгий Портнов