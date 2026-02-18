«Коммерсантъ» занял второе место в нейросетевом рейтинге СМИ

«Коммерсантъ» занял второе место среди новостных сайтов по мнению искусственного интеллекта. Сервис «Пиксель Тулс» представил рейтинг сайтов, которые нейросети чаще всего упоминают и рекомендуют пользователю.

«Пиксель Тулс» — онлайн-сервис для SEO-специалистов, которые занимаются продвижением и оптимизацией сайтов. Сервис объединяет инструменты для анализа и улучшения видимости бренда в нейросетях ChatGPT, «Алиса», DeepSeek, Google AI Overview.

Рейтинг формируется в зависимости от частоты упоминаний сайта в ответах нейросети по определенным запросам пользователя. Самыми запрашиваемыми были промты (текстовый запрос): «Где читать свежие новости онлайн?», «Как узнать последние новости за сегодня?» и «Где быстро найти новости политики?». Процент упоминаний “Ъ” в ответах нейросетей за февраль составил 48,67%. Показатель увеличился на 9,5% относительно декабря 2025 года.

Первое место в рейтинге занял ТАСС с аналогичным “Ъ” показателем — 48,67% упоминаний (прирост у ТАСС — 22,8%, у “Ъ” — 9,5%). На третьем месте оказался РБК, также набрав 48,67% (прирост — 8,6%). Всего нейросетевой перечень состоит из 10 позиций. В рейтинг вошли (в порядке убывания): «Лента.ру», «Яндекс.Новости», BBC, «Известия», «Ведомости», Новости Mail.ru и «Газета.ру».