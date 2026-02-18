Строители частично закроют улицу Комсомольскую в Екатеринбурге до 10 мая

С 20 февраля по 10 мая на участке улицы Комсомольской в Екатеринбурге будет ограничено движение транспорта. Как сообщили в городской администрации, ограничения касаются путепроводов через железнодорожные пути от улицы Комсомольской до Сибирского тракта в обоих направлениях.

Работы проводятся ООО «АльмакорГруп» в рамках строительства транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Движение будет ограничено еженедельно с 23:00 до 06:00 по пятницам, субботам и воскресеньям.

Для объезда закрытого участка рекомендуется использовать улицы Комсомольскую, Малышева, Восточную, Декабристов и Сибирский тракт. Специалисты призывают водителей заранее планировать маршруты и относиться с пониманием к временным неудобствам.

Информация о текущих дорожных перекрытиях в Екатеринбурге доступна на информационной карте на официальном портале города.