Нижегородское управление Росгвардии с начала года направило на СВО 400 ружей

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Нижегородской области отправили очередную партию охотничьего оружия на нужды специальной военной операции. Всего с начала 2026 года отправлено более 400 единиц, сообщили в управлении 18 февраля.

Центр лицензионно-разрешительной работы контролирует оборот гражданского оружия, в том числе изымает его у населения и принимает оружие, которое граждане сдают добровольно. С 2024 года нижегородское подразделение направило в зону СВО более 2,8 тыс. единиц охотничьего оружия.

«В каждом ружье, отправленном на фронт, заложена надежда на скорейшую победу и возвращение наших героев домой»,— прокомментировал начальник ЦЛЛР Иван Зеленский.

Галина Шамберина