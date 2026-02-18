Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о переговорах в Женеве, блокировке Telegram и санкциях Украины против Лукашенко

Песков: пока рано оценивать ход переговоров в Женеве

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента России прокомментировал санкции Украины против президента Белоруссии Александра Лукашенко, переговоры в Женеве и блокировку Telegram. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об отношениях с Кубой

  • Поддержка Кубы не должна помешать контактам РФ и США по Украине.
  • РФ дорожит отношениями с Кубой и оказывает ей поддержку в трудные времена .
  • РФ последовательно выступает против блокады Кубы.
  • Путин примет в Кремле министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррилью.

О переговорах в Женеве

  • Делегация РФ напрямую докладывает Путину о ходе переговоров в Женеве.
  • Если по итогам переговоров в Женеве будет информация, Владимир Мединский поделится со СМИ.
  • Рано оценивать ход переговоров в Женеве.

О блокировке Telegram

  • Кремль не занимается блокировкой ни Telegram, ни других платформ. Этим занимается Роскомнадзор.

О санкциях Украины против Лукашенко

  • Вопросы насчет санкций Украины против президента Белоруссии Александра Лукашенко стоит адресовать представителям киевского режима.

Об Иране

  • Россия уже говорила о готовности принять излишки обогащенного урана из Ирана.
  • Решение иранской ядерной проблемы - предмет переговоров между Ираном и США, предвосхищать их результаты неправильно.
  • Мы слышали много ссылок на некие испытания. Упоминалась в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили.

О планах Путина

  • Путин в среду примет гендиректора АСИ Чупшеву после заседания набсовета.

