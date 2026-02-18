Песков о переговорах в Женеве, блокировке Telegram и санкциях Украины против Лукашенко
Песков: пока рано оценивать ход переговоров в Женеве
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента России прокомментировал санкции Украины против президента Белоруссии Александра Лукашенко, переговоры в Женеве и блокировку Telegram. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Об отношениях с Кубой
- Поддержка Кубы не должна помешать контактам РФ и США по Украине.
- РФ дорожит отношениями с Кубой и оказывает ей поддержку в трудные времена .
- РФ последовательно выступает против блокады Кубы.
- Путин примет в Кремле министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррилью.
О переговорах в Женеве
- Делегация РФ напрямую докладывает Путину о ходе переговоров в Женеве.
- Если по итогам переговоров в Женеве будет информация, Владимир Мединский поделится со СМИ.
- Рано оценивать ход переговоров в Женеве.
О блокировке Telegram
- Кремль не занимается блокировкой ни Telegram, ни других платформ. Этим занимается Роскомнадзор.
О санкциях Украины против Лукашенко
- Вопросы насчет санкций Украины против президента Белоруссии Александра Лукашенко стоит адресовать представителям киевского режима.
Об Иране
- Россия уже говорила о готовности принять излишки обогащенного урана из Ирана.
- Решение иранской ядерной проблемы - предмет переговоров между Ираном и США, предвосхищать их результаты неправильно.
- Мы слышали много ссылок на некие испытания. Упоминалась в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили.
О планах Путина
- Путин в среду примет гендиректора АСИ Чупшеву после заседания набсовета.