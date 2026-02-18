Песков о переговорах в Женеве, блокировке Telegram и санкциях Украины против Лукашенко

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента России прокомментировал санкции Украины против президента Белоруссии Александра Лукашенко, переговоры в Женеве и блокировку Telegram. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об отношениях с Кубой

Поддержка Кубы не должна помешать контактам РФ и США по Украине.

РФ дорожит отношениями с Кубой и оказывает ей поддержку в трудные времена .

РФ последовательно выступает против блокады Кубы.

Путин примет в Кремле министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррилью.

О переговорах в Женеве

Делегация РФ напрямую докладывает Путину о ходе переговоров в Женеве.

Если по итогам переговоров в Женеве будет информация, Владимир Мединский поделится со СМИ.

Рано оценивать ход переговоров в Женеве.

О блокировке Telegram

Кремль не занимается блокировкой ни Telegram, ни других платформ. Этим занимается Роскомнадзор.

О санкциях Украины против Лукашенко

Вопросы насчет санкций Украины против президента Белоруссии Александра Лукашенко стоит адресовать представителям киевского режима.

Об Иране

Россия уже говорила о готовности принять излишки обогащенного урана из Ирана.

Решение иранской ядерной проблемы - предмет переговоров между Ираном и США, предвосхищать их результаты неправильно.

Мы слышали много ссылок на некие испытания. Упоминалась в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили.

О планах Путина