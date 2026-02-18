В Башкирии второй январь подряд снижаются показатели ввода жилья

В январе в Башкирии введено в эксплуатацию 98,1 тыс. кв. м жилья, из которых 95,4 тыс. кв. м пришлось на индивидуальных застройщиков, а на строительные компании лишь 2,7 тыс. кв. м. Первый в этом году отчет о строительной отрасли опубликовал Башстат.

Нынешние показатели сдачи жилья за первый месяц года являются самыми низкими за пять лет. Они на 30,4% отстают от результатов января прошлого года и в 4,14 раза — от объемов начала 2024 года. В то же время, по сравнению с началом 2025 года увеличилась площадь жилья, построенного за счет девелоперов.

Совокупная площадь зданий нежилого назначения, сданных в январе 2026 года, составила 23 тыс. кв. м, что на 6,3 тыс. кв. м больше, чем годом ранее. 46,5% новых сооружений в таких зданиях приходится на коммерческие площади.

Идэль Гумеров