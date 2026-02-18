Сын пермского бизнесмена купил долю в кирпичном заводе

Владельцем 1,5% долей в ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной» стал Антон Мальгин. Это следует из данных, внесенных в ЕГРЮЛ 16 февраля. При этом доля его отца Андрея Мальгина снизилась с 4 до 2,5%. Основным учредителем общества (64%), управляющего одноименным заводом по производству лицевого керамического кирпича, осталось ООО «ИНК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2ГИС Фото: 2ГИС

Ранее в состав учредителей ООО «ПКК на Закаменной» входили еще восемь местных предпринимателей. Выручка компании в 2024 году составила 416 млн руб., чистая прибыль — 4,9 млн руб. Согласно официальному сайту, суммарная годовая мощность предприятия составляет более 60 млн штук.

Напомним, в декабре 2025 года 32% долей «ПКК на Закаменной» приобрело ООО СК «Техстрой», входящее в строительную группу «Развитие». Тогда в компании пояснили «Ъ-Прикамье», что сделка направлена на укрепление производственной базы СГ «Развитие». Планируется, что кирпич завода будет реализовываться для нужд застройщика и на рынке. В состав группы также входит завод «ЖБИ Стройиндустрия» и кирпичный завод «Меакир». Еще одна площадка позволит оптимизировать производственные циклы, количество остановок и переключений на разные виды продукции, что поспособствует увеличению объемов производства, подчеркивали в СГ «Развитие».