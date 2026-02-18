Умер американский правозащитник и политик Джесси Джексон

В США в возрасте 84 лет скончался известный правозащитник, общественный и религиозный деятель Джесси Джексон-старший. Он десятилетиями возглавлял в США «Движение за гражданские права чернокожих», дружил с Нельсоном Манделой, занимался активной международной деятельностью и дважды баллотировался на пост президента США от демократов. Об этом сообщает AP.

Фото: Jeff Zelevansky / Reuters Джесси Джексон

Фото: Jeff Zelevansky / Reuters

Соболезнования семье Джесси Джексона выразили Барак Обама, Джо Байден, Дональд Трамп и многие другие американские политики, назвав его «одним из величайших патриотов Америки» и «титаном» движения за гражданские права. Билл и Хиллари Клинтон выразили глубокую печаль в связи со смертью человека, с которым дружили более 50 лет. Видный активист движения за гражданские права Эл Шарптон, работавший с Джесси Джексоном с 1968 года, назвал его «последовательным и трансформирующим лидером, который изменил нашу нацию и мир». Дочь американского проповедника и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга Бернис Кинг написала, что Джесси Джексон «посвятил свою жизнь спасению людей от бедности», «он раздвигал барьеры и открывал двери, чтобы чернокожие и другие исключенные из общества люди могли обрести возможности и достоинство».

Алена Миклашевская