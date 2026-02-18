Председатель ЦДУМ России стал почетным гражданином Уфы

Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин удостоен звания «Почетный гражданин Уфы». Церемония награждения состоялась сегодня на заседании горсовета Уфы. Талгату Таджуддину вручили диплом, нагрудный знак и соответствующее удостоверение.

Верховный муфтий России родился в 1948 году в Казани. Он избран муфтием и председателем Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) в июне 1980-го года, а в июне 1990 года был переизбран на эту должность. Талгат Таджуддин возглавлял управление до 1992 года. В 1992-м, после преобразования ДУМЕС в Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран СНГ, стал верховным муфтием и председателем управления.

Майя Иванова