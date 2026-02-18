Средний размер лимитов кредитных карт в Башкирии вырос за год на 0,3%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе средний размер лимитов по выданным кредитным картам в Башкирии составил 92,9 тыс. руб., увеличившись за год на 0,3%.

В среднем по стране размер лимита составил 98,8 тыс. руб. или на 7,6% меньше, чем в январе 2025 года.

Наибольший средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах в прошлом месяце был отмечен в Москве (135,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (120,1 тыс. руб.), Московской области (117,4 тыс. руб.), а также в Ленинградской (104,0 тыс. руб.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (103,7 тыс. руб.) областях.

Наибольшее снижение лимитов продемонстрировали Приморский край (-16,3%), Саратовская (-11,4%) и Иркутская (-10,9%) области, а также Красноярский край (-10,5%) и Белгородская область (-9,8%).

В нескольких регионах, кроме Башкирии, данный показатель за год вырос: в Ростовской области (+11,3%) и Ставропольском крае (+7,6%).

Олег Вахитов