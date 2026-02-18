Мессенджер «ТамТам» прекратит работу с 27 февраля

VK официально закроет мессенджер «ТамТам» с 27 февраля 2026 года. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе компании.

Изначально о прекращении поддержки приложения писал РБК. Причины закрытия «ТамТам» не раскрываются.

Мессенджер разработали в компании Mail.ru Group в июле 2016 года. Его запустили под названием «ОК сообщения», а после переименовали в «ТамТам». С августа 2018-го сервис стало возможно использовать независимо от «Одноклассников». В 2022 году Минцифры включило «ТамТам» в список российских аналогов иностранных мессенджеров.