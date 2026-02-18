Почти 5 тысяч крыш петербургских зданий очистят перед приближением циклона

К 21 февраля коммунальщики Санкт-Петербурга должны очистить от снега и наледи 4,9 тыс. крыш социальных объектов. Соответствующее поручение дал вице-губернатор города Евгений Разумишкин в связи с приближающимся циклоном, который принесет снегопады, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

«Собственникам частных нежилых зданий также необходимо обеспечить надлежащее состояние кровель и не допускать образования наледи»,— отметили в организации.

Специалисты ГАТИ проверят отчеты органов власти и примут меры по замечаниям. Выполнение требований будет контролироваться автоматическими комплексами фиксации с искусственным интеллектом.

При обнаружении сосулек инспекция выписывает штраф в размере 100 тыс. рублей. С начала 2026 года было вынесено более 250 постановлений за наледь на кровлях на общую сумму свыше 22 млн рублей.

Артемий Чулков