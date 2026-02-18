В Уфе бывшего полицейского приговорили к пяти годам колонии за избиение человека

Уфимский районный суд вынес приговор бывшему старшему инспектору по особым поручениям отдела по оперативному планированию и чрезвычайным ситуациям Оперативного управления МВД по Башкирии, обвиняемому в превышении полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Суд установил, что подсудимый избил потерпевшего, узнав, что тот нелицеприятно высказался в адрес его родственников. Всего полицейский нанес более 20 ударов, причинив здоровью оппонента вред средней тяжести.

Подсудимый признал вину частично.

Суд приговорил бывшего полицейского к пяти годам колонии общего режима, лишив права занимать руководящие должности на государственной службе в правоохранительных органах на три года, а также лишив его специального звания «майор полиции».

Майя Иванова