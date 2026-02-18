Соискатели потеряли рынок

Вакансий — меньше, кандидатов — больше: спрос на рабочую силу в России за год упал на 13%. Такие данные публикует Росстат, ссылаясь на открытые предложения работодателей. А их было почти 1,5 млн. Хуже всего ситуация складывается в Приволжском федеральном округе, где наем сотрудников сократился почти на четверть. Почему при рекордно низкой безработице так сложно найти новое место? И что с зарплатами? Разбиралась Аэлита Курмукова.

На 146 тыс. вакансий в Москве сейчас приходится более 1,5 млн резюме. Найти работу непросто, хотя в столичном регионе сосредоточена четверть всех предложений по стране. Сейчас их — в районе 1 млн. Но в основном доступны позиции низкоквалифицированных работников: продавцы, курьеры и домашний персонал, где высокая текучка. При этом россияне чаще ищут себя в других областях. Каждое пятое резюме связано с IT. А вот там как раз стали реже нанимать, заменяя часть позиций ИИ. В январе работодатели опубликовали на 30% меньше вакансий, чем год назад. А вот самих кандидатов, как посчитали аналитики HH.ru, стало на 40% больше.

Но это не значит, что соискателям действительно нужна новая работа, отмечает управляющий партнер агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова: «Во время кризиса менять работу страшно. И обязательно нужно быть в курсе ситуации на рынке труда, поэтому соискатели часто таким образом собирают информацию. В этот пласт входят средний и высший менеджмент, и они насытили рынок резюме. Но в данной категории остаются и узкопрофильные специалисты — директора по производству, технологи. На данный момент их резюме открыты, но менять работу они не планируют.

И я не знаю, какие деньги нужны, чтобы поднять их со своих мест. А компании урезают бюджеты и перекупать таких специалистов не готовы».

Экономят сейчас практически все компании. А если и нанимают, то чаще стажеров, говорит партнер агентства Cornerstone Владислав Быханов: «Наем переходит на взаимодействие с вузами, формирует внутренний кадровый резерв. Все очень увлеклись исследованиями конкурентов. Большинство клиентов планируют бюджет не на год-полгода, а максимум на квартал. Многие работодатели решили, что проще набрать бывших студентов и заплатить им даже 100-120 тыс. руб., но это будет гораздо эффективнее для того, чтобы продержаться и не переплачивать, чем взять какого-нибудь высококвалифицированного специалиста минимум на 250-300 тыс. руб.».

Чем меньше зарплата, тем больше вакансий. А низкая окладная планка в Москве, говоря языком рекрутеров, это, оказывается, до 200 тыс. руб. в месяц. Там по-прежнему острый дефицит кадров. Проблемы испытывает промышленный сектор, стройка, логистика и АПК. И это не всегда руководящие позиции, но и линейный персонал, включая бухгалтеров и технических специалистов. Но больше всего бизнесу не хватает рабочих рук, замечает руководитель проекта группы Verme, эксперт рынка труда Алексей Миронов: «Количество кандидатов очень ограничено. И курьерский рынок "отъел" большое количество представителей рабочих специальностей. Если посмотреть на потребности производств, логистики, складских комплексов, там всегда много открытых вакансий для них и постоянная нехватка кадров. Зарплатные политики компаний стали более гибкими. Раньше они поднимали заработные платы системно всем, пусть на небольшой процент, то сейчас более избирательно.

У дефицитных работников рост может составить 7-10%, и 2-3% — у остальных».

Рынок труда снова оказался на стороне работодателя. Это уже понимают и сами соискатели, что стали скромнее в зарплатных ожиданиях. В Москве кандидаты рассчитывают в среднем на 100 тыс. руб. в месяц, на 8 тыс. руб. меньше, чем предлагают компании.

