ФАС объяснила удорожание услуг ЖКХ с 1 января ростом НДС

Никаких изменений в тарифах ЖКХ с 1 января 2026 года не проводилось, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский

«Проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких изменений тарифов нет»,— сообщил господин Шаскольский на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным (цитата по ТАСС). Глава ФАС отметил, что при поступлении другой информации в регионах будут проводиться проверки и приниматься соответствующие меры.

По словам господина Шаскольского, возможные изменения стоимости счетов за жилищные услуги связаны с ростом объемов потребляемой электрической или тепловой энергии в зимний период. Он напомнил, что в России действуют механизмы защиты граждан в случаях, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе граждан.

Кроме того, в 2025 году ФАС предписала исключить 51 млрд руб. экономически необоснованных расходов из тарифов ЖКХ. Максим Шаскольский отметил, что принятые меры позволили снизить тарифы по отдельным услугам в некоторых регионах.