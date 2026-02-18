На Дону ФСБ пресекла незаконный оборот 19 тонн рыбы на 2 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли незаконную деятельность жителей Волгодонска и Батайска по нелегальному обороту 19 т контрафактной рыбной продукции на 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Оперативники установили, что фигуранты организовали прием, хранение и продажу незаконно выловленных разноприродных рыб без маркировки.

«На складах, используемых злоумышленниками, в контейнерах-рефрижераторах обнаружено и изъято 19 т рыбы, не имеющей соответствующей маркировки. Стоимость изъятых водных биоресурсов составила 2 млн руб.»,— отметили в ФСБ.

Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Наталья Белоштейн