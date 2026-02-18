ООО «Башкирэнерго» приняло участие в карьерном форуме «ТрудКрут», прошедшем 17 февраля в Уфе. Мероприятие собрало школьников, студентов, выпускников и работающую молодежь, заинтересованных в поиске работы и профессиональном развитии.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

На стенде башкирских электросетевиков гости форума узнали о вакансиях и стажировках в ООО «Башкирэнерго», а также блеснули умом в небольшом конкурсе на знание электроэнергетики. За свою активность и правильные ответы ребята были награждены памятными подарками от компании.

Помимо выставочной работы, в программе форума прошли презентации Российских студенческих отрядов, образовательные лектории с приглашенными спикерами и всевозможные мастер-классы.

ООО «Башкирэнерго»