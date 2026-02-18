В Перми запустили производство упаковки для малого бизнеса

Основатель компании «Е-Пак» Антон Демин запустил производство упаковки для нужд малого бизнеса и селлеров на маркетплейсах. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. В этом году компания планирует выйти на рынки Екатеринбурга и Челябинска и достичь оборота в 120 млн руб. Точная сумма инвестиций в производство не уточняется, при этом 5 млн руб. было привлечено с помощью краевых заемных средств.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

ООО «Е-Пак» было зарегистрировано в Перми в 2023 году. Основной вид деятельности — производство гофрированной бумаги и картона, а также тары из них. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Антон Демин является единоличным владельцем, генеральным директором выступает Дарья Демина. Согласно официальному сайту, компания имеет три направления производства, включая коробки и групповую тару, брендированную упаковку и разработку упаковочных решений для товарных ниш (автозапчасти, игрушки, флористика и другие).