Казанца задержали за содержание техники, с помощью которой сообщали о ложных терактах

В Казани задержали 38-летнего жителя ХМАО, обслуживавшего устройства связи, использовавшиеся для передачи заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Следствие считает, что в августе прошлого года он приобрел и установил в квартире четыре SIM-бокса и один GoIP-шлюз, а затем менял в них SIM-карты. Номера использовались третьими лицами для распространения дезинформации. За это, по данным МВД, подозреваемый получал на криптокошелек по два цента США за минуту соединения.

Установлено, что в январе этого года оборудование применялось для передачи ложных сообщений о минировании нескольких торговых центров и Государственного художественного музея в Москве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»).

