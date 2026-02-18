18 февраля в Женеве состоится второй день трехсторонних переговоров по Украине. Российская делегация уже приехала в отель Intercontinental, где пройдет встреча, сообщает ТАСС. 17 февраля делегации общались почти шесть часов. Некоторые детали раскрыли представители Киева и Вашингтона. По словам главы украинской делегации Рустема Умерова, на встрече обсуждались «практические вопросы». Стороны достигли существенного прогресса в вопросе урегулирования, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. СМИ уточняют, что переговоры были напряженные. На них рассматривали «большие темы и большие компромиссы». Киев и Москва упоминали вопросы безопасности, территории и гуманитарный аспект. Вскоре после начала встречи стало известно, что в Женеву прибыли и советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Италии и Великобритании. Они встретились с украинской и американской делегациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout / Reuters Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout / Reuters

Европейцы могли присоединиться к дискуссиям по инициативе Вашингтона, полагает президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Одна из трактовок — это результат Мюнхена. Сейчас говорить о перезагрузке отношений между США и Европой еще слишком рано. Но того, чего опасались европейцы и не хотели многие американцы консервативной школы, не произошло. Госсекретарь Марко Рубио попытался изменить впечатление конца трансатлантического единства, которое сложилось у европейцев за год пребывания у власти администрации Трампа.

Возможно, приезд европейцев был согласован с американской стороны, вряд ли они прибыли в Женеву только по собственной инициативе. И если бы была договоренность с Рубио, то он передал бы эту информацию президенту США и даже объяснил, что сейчас лучше не идти на полную конфронтацию с Европой. Год, который Трамп провел в Овальном кабинете, доказал администрации, что они ошибались, думая, что им не нужны ни союзники, ни европейцы, а США могут решить все задачи, которые ставит президент, сами по себе.

Сама жизнь им показала, что ни один из вопросов ни с Китаем, ни с Ираном, ни на российско-украинском треке не может решаться без союзников. Поэтому вряд ли Трамп после этого будет сильно "бушевать"».

Украинские СМИ отмечают, что европейцы приехали в Женеву по просьбе Владимира Зеленского. Но непосредственно в переговорном зале они не присутствовали. Незадолго до начала трехсторонней встречи внутри украинской делегации появились серьезные разногласия, писал The Economist. Одна часть переговорщиков выступала за скорейшее заключение мира при посредничестве США. Другая, связанная с бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком, выступала категорически против компромиссов. Официальный представитель Зеленского комментируя публикацию заявил, что «Ермак больше ни на кого не влияет». Но, при этом, «нет и такой вещи», как «быстрая или медленная сделка».

Подобные заметки появляются обычно не просто так, отмечает программный директор Валдайского клуба и заведующий кафедрой политики и функционирования ЕС и Совета Европы Олег Барабанов: В ходе переговоров в Абу-Даби сложилось впечатление, что Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) занимал позицию главного персонажа, в отличие от формального главы делегации Рустема Умерова. В течение последних недель в западных СМИ появился массив информации о том, что Буданов является наиболее удобной украинской фигурой для администрации Трампа. Так ли это? Или это просто пиар-акция, инспирированная самим Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)?

Сложно сказать, в любом случае, элементом этой пиар-кампании стало репозиционирование Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) как человека мира, поскольку, по украинским опросам общественного мнения, он во втором туре также побеждал бы Зеленского, как и генерал Залужный. Если верно, что он сейчас в главном фаворе у Трампа, который хочет остановить конфликт как можно быстрее, то Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) эту задачу выполняет. Другая же часть украинской делегации по-прежнему считает, что Киев должен добиваться гораздо более выгодных условий от мирного соглашения.

И для них удобнее вести свою партию в контексте войны, чем в условиях мира и новых неопределенностей».

Во время встречи в Женеве Владимир Зеленский дал большое интервью изданию Axios. По его словам, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер передали ему, что России действительно хочет завершить конфликт. Украинский президент заявил, что настроен более пессимистично. При этом он отметил, что готов обсуждать вывод войск из Донбасса, но при условии, что Москва отступит на сопоставимое расстояние. Он также вновь подчеркнул, что лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах. Это личная встреча с Владимиром Путиным. Зеленский поручил своей команде организовать в Женеве будущую встречу на высшем уровне.

Екатерина Вихарева