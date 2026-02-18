Признанный иноагентом проект «Открытое пространство» объявил о закрытии

Проект «Открытое пространство», который 13 февраля был объявлен Минюстом иноагентом, сообщил о закрытии. Соосновательница проекта Александра Крыленкова пояснила, что они готовы были продолжать работу, но в список участников проекта включили людей, которые «очень давно не имеют и некоторые почти не имели отношения» к работе.

В связи с этим, отметила госпожа Крыленкова, любые нарушения в подаче отчетности или маркировке материалов будут сказываться на «людях, которые на это не подписывались». «Поэтому мы с командой приняли решение о закрытии», — написала она в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Проект работал с 2012 года. На сайте организации сообщается, что ее участники поддерживали активистов, устраивали «вечера писем политическим заключенным», работали с адвокатами.

В число участников иностранного агента «Открытое пространство», согласно реестру Минюста, попали, помимо Александры Крыленковой, еще шесть человек. При внесении в реестр в Минюсте сообщили, что проект «принимал участие в распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций, … деятельность которых признана нежелательной на территории РФ», а также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике».