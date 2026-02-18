Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Один человек погиб и трое пострадали при пожаре на Бору в ночь на 18 февраля

Пожар произошел в жилом доме на территории поселка Октябрьский городского округа Бор ночью 18 февраля. В результате погиб один человек, его личность устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также при пожаре пострадали еще три взрослых человека. Возгорание на площади 100 кв. м ликвидировали 27 спасателей с использованием восьми единиц техники.

Предварительной причиной пожара названо нарушение правил монтажа электрооборудования.

Галина Шамберина