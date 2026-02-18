В Ярославском отделении Союза художников сменился председатель

В Ярославском областном отделении Союза художников России избран новый председатель правления — Александр Шилов. Решение принято на отчетно-перевыборном общем собрании 17 февраля, сообщили в организации.

Фото: Ярославское отделение Союза художников России

Возглавлявший отделение союза с 2011 года Александр Александров не выдвинул свою кандидатуру на этот пост. На должность претендовали Михаил Бекетов, Сергей Коровин, Максим Теплов и Александр Шилов. В результате тайного голосования победу одержал Александр Шилов, получив 107 из 138 голосов. Он стал председателем правления организации. Александр Александров стал заместителем председателя.

Александр Шилов родился 16 августа 1965 года, почетный член Российской академии художеств, член-корреспондент Международной академии общественных наук, действительный член Международной академии информатизации. Был депутатом Ярославской областной думы пятого созыва (2008 — 2013), заместителем губернатора Ярославской области (2013—2016). Его племянник Ярослав Шилов возглавляет Борисоглебский округ Ярославской области.

Антон Голицын