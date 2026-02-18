Шадаев: Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенного контента

Роскомнадзор (РКН) решил замедлять работу Telegram на основании требований федеральных законов, пояснил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, мессенджер проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление противоправных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно закону, напомнил министр, мессенджер, работающий в России, обязан хранить в стране записи голосовых звонков и содержание сообщений, а также предоставлять доступ к информации правоохранительным органам во время их работы по решению суда. В первые сутки после получения требований со стороны РКН сервис должен заблокировать весь запрещенный контент.

По подсчетам ведомства, с 2022 года через Telegram совершено более 150 тыс. преступлений. Число правонарушений с использованием мессенджеров за этот период в целом выросло втрое, уточнил господин Шадаев.

Глава Минцифры добавил, что основной функционал Telegram для россиян доступен. Замедление касается загрузки тяжелых файлов.

РКН усилил меры по замедлению Telegram 10 февраля. В ведомстве утверждают, что мессенджер отказывается соблюдать российские законы. С августа 2025 года в России ограничены звонки через Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).