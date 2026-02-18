Politico: Евросоюз не нашел средств на поддержку граничащих с Россией регионов

Еврокомиссия подготовила план поддержки граничащих с Россией и Украиной регионов Европы, которые пострадали из-за украинского конфликта. Однако бюджет Евросоюза перегружен и не предусматривает выделения новых средств до 2028 года, пишет Politico со ссылкой на представителей ЕК.

Издание указывает, что сокращение инвестиций и товарооборота, а также снижение турпотока в восточных регионах ЕС нанесли сильный экономический удар. План, который подготовил еврокомиссар Рафаэлле Фитто, направлен на оживление приграничных регионов за счет финансирования со стороны международных институтов. Так, например, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть региональных фондов развития ЕС как гарантии для получения кредитов.

Politico пишет, что страны Восточной Европы уже рассчитывают на следующий бюджет ЕС. По мнению представителей региона, план ЕК укрепит их требования к Евросоюзу по выделению средств на поддержку с 2028 года. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету.

Для восточных регионов Евросоюза «в качестве частичной уступки» ЕК рассмотрит финансирование из Европейского фонда конкурентоспособности, объем которого составляет 410 млрд евро, пишет Politico. Ранее Брюссель исключал возможность использования географических критериев для выделения денежных средств из этого фонда.