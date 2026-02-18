Подросток пришел в школу с пистолетом в поселке Уфимский Свердловской области

Подросток 2009 года рождения принес с собой в школу пистолет в поселке Уфимский Ачитского района Свердловской области. Как сообщили в полиции, это произошло 16 февраля. Оружие у ученика обнаружил сотрудник частного охранного предприятия при проведении осмотра на входе в школу.

«В ходе разбирательства предварительно установлено, что указанное изделие является схожим с пневматическим пистолетом, стреляющим пластмассовыми шариками. Подросток приобрел его самостоятельно, пояснив, что носил при себе без какого-либо умысла, направленного на угрозу окружающим или совершение противоправных действий в стенах школы»,— сообщили в МО МВД России «Красноуфимский». Там отметили, что школьник стоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Полицейские изъяли пистолет и направили на криминалистическую экспертизу, правоохранители также выясняют, как несовершеннолетний смог приобрести оружие.

В отношении законных представителей подростка составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Известно, что семья недавно переехала в поселок из Екатеринбурга.