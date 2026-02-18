Нижегородца приговорили к пяти годам условно за похищение ребенка

Жителя Нижегородской области Андрея Румянцева признали виновным в похищении ребенка. Ему назначили пять лет лишения свободы условно, сообщили в Нижегородском областном суде.

Подсудимый Андрей Румянцев в зале судебного заседания

Фото: Нижегородский областной суд Подсудимый Андрей Румянцев в зале судебного заседания

Фото: Нижегородский областной суд

По данным обвинения, 2 октября 2023 года подсудимый, думая, что ребенок повредил его автомобиль, схватил потерпевшего за ворот куртки и дважды ударил по рукам и ногам деревянной палкой. Затем заставил мальчика позвонить матери с требованием приехать. Просьбу последней отпустить ребенка фигурант проигнорировал.

Высказывая угрозы применения насилия, он переместил несовершеннолетнего к дому, где сам проживает. По прибытии матери вновь проигнорировал ее требования освободить ребенка. Мальчика смог освободить лишь мужчина, приехавший вместе с матерью потерпевшего.

Изначально дело было квалифицировано по п. в ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, повлекшее иные тяжкие последствия). Суд переквалифицировал дело на более мягкую часть этой статьи и признал Андрея Румянцева виновным по пп. в., г., д. ч. 2 (похищение с применением насилия, предметов, используемых в качестве оружия, и в отношении заведомо несовершеннолетнего). Из обвинения был исключен признак об иных тяжких последствиях.

Подсудимый признал вину и сообщил на суде, что умысла похищать ребенка у него не было.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск, взыскав 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

