Суд Казани назначил 2,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком бывшему начальнику отдела аренды и реализации госимущества управления имуществом Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана Ильшату Аминову. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

В Казани экс-сотрудник Минземимущества Татарстана получил 2,5 года условно

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Его также лишили права занимать должности на государственной службе на 2,6 года.

Установлено, что в 2021–2023 годах он содействовал коммерческим организациям при заключении договоров аренды, купли-продажи и залога государственного имущества. По его указанию при проведении аукционов устанавливались завышенные задатки — от 100% до 3 522,63% от начальной цены лота, что ограничивало конкуренцию.

В результате не менее 26 государственных зданий и помещений общей площадью 1,6 тыс. кв. м, а также не менее 6 земельных участков общей площадью свыше 41,3 тыс. кв. м были переданы в аренду аффилированным структурам.

Также установлено, что, несмотря на запрет для госслужащих участвовать в управлении коммерческими организациями, Ильшат Аминов фактически руководил деятельностью ООО «Аркад», оформленного на его мать, и предоставлял компании преимущества.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

