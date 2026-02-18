В Приморье с владельца затонувшего краболова суд взыскал 234 млн рублей

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск природоохранного прокурора о взыскании с ООО «Примкраб» более 234 млн руб. ущерба, причиненного водному объекту в результате затопления краболовного судна «Акванавт». Об этом сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Краболов «Акванавт» затонул у причала порта Зарубино в Приморском крае в феврале 2022 года. Погиб старший механик, оставшийся в машинном отделении. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на судне находилось 16 т топлива. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов на площади 2400 кв. м.

«Причинами утопления судна, по мнению комиссии, проводившей расследования несчастного случая, послужили ошибки экипажа в расчете остойчивости судна и отсутствие своевременной организации борьбы за живучесть судна»,— сообщала Госинспекция труда в Приморском крае.

Хасанский районный суд Приморья признал капитана «Акванавта» виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК), и приговорил к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно.

По результатам рассмотрения представления природоохранного прокурора собственник ООО «Примкраб» поднял затонувшее судно.

Алексей Чернышев, Владивосток